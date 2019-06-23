В Steam добавили отдельный тег для ЛГБТ-игр

Компания Valve добавила в магазин Steam тег LGBTQ+, им будут помечаться все игры этой объёмной тематики. Кроме того, такие проекты получили отдельную страницу на сервисе.

Об этих изменениях Valve просили очень давно. Благодаря простоте публикации игр, в Steam загружено много тайтлов, посвященных спорным и актуальным темам, включая ЛГБТ-направление. В них разработчики обычно стараются рассказать о сути движения и проблемах его взаимодействия с остальным социумом. Теперь, благодаря одобренному тегу LGBTQ+, всем интересующимся будет легче найти игры по этой тематике. Кстати, тег добавили в июне — «месяце гордости» ЛГБТ-сообщества.