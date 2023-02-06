В Steam вышла демо-версия Corsairs Legacy

Сегодня, 6 февраля, на платформе Steam официально стартовал фестиваль демо-версий видеоигр, и разработчики пиратского экшена Corsairs Legacy решили тоже принять в нём участие — они обновили страницу видеоигры и открыли всем доступ к демонстрационной версии проекта. Более того, в честь данного события команда разработчиков даже запустила прямую трансляцию с Владимиром Бондаренко, который является руководителем проекта, в рамках которой ведущий разработчик поведал о планах на дальнейшее развитие видеоигры, крупных изменениях, которые произошли со студией, и не только. И, конечно, игрок могут вдоволь насладиться возможностями видеоигры, отправившись покорять виртуальный мир Corsairs Legacy.

Демонстрационная версия проекта позволяет принимать участие в морских сражениях, брать на абордаж вражеские суда и драться в ближнем бою. Стоит отметить, что разработчики не смогли внести некоторые важные изменения до запуска фестиваля, так что некоторые патчи выходили прямо в течение дня после того, как пользователи оставляли комментарии под трейлером проекта. Да и сами разработчики отмечают, что на текущий момент их основная задача заключается в желании получить от аудитории обратную связь, дабы потом внести различные изменения и правки. Соответственно, самое время попробовать себя в роли пирата, изучить виртуальный мир и графическую составляющую, чтобы потом написать отзыв и помочь разработчикам сделать свой проект максимально качественным.