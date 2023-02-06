В Steam вышла демо-версия Corsairs Legacy

Демонстрационная версия проекта позволяет принимать участие в морских сражениях, брать на абордаж вражеские суда и драться в ближнем бою. Стоит отметить, что разработчики не смогли внести некоторые важные изменения до запуска фестиваля, так что некоторые патчи выходили прямо в течение дня после того, как пользователи оставляли комментарии под трейлером проекта. Да и сами разработчики отмечают, что на текущий момент их основная задача заключается в желании получить от аудитории обратную связь, дабы потом внести различные изменения и правки. Соответственно, самое время попробовать себя в роли пирата, изучить виртуальный мир и графическую составляющую, чтобы потом написать отзыв и помочь разработчикам сделать свой проект максимально качественным.