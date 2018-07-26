В Trivia Crack играют уже 3 млн российских пользователей

2018-07-26, Автор - Ленар Хайруллин; [116]
Викторина Trivia Crack, созданная аргентинской компанией Etermax, продолжает своё победное шествие по планете. Игра уже завоевала более 350 миллионов поклонников по всему миру, а их количество в России недавно превысило 3 миллиона. Сама студия-разработчик также активно развивается, открывает новые офисы в Европе и Латинской Америке.

По статистике, пользователи в мире проводят от 20 до 40 минут, играя в социальные игры, при этом российские геймеры проводят за Trivia Crack уже около 30 минут в день и каждый из них успевает ответить в среднем на 50 вопросов. Миллионы пользователей играют в викторину по всей России, но наиболее популярна она в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону, а самыми интересными для россиян категориями оказались «Наука», «География» и «Развлечения».

Основанная в 2009 году аргентинская компания Etermax уже успела стать самой быстрорастущей компанией-разработчиком в Латинской Америке и давно вышла на международный рынок, поэтому в популярности её игр в России нет ничего удивительного. Ещё в 2011 году первое приложение Etermax Aworded Crack завоевало испанский рынок и было установлено практически на 50% смартфонов страны. Не меньшим интересом у любителей социальных игр пользовались Word Crack, Trivia Crack, Trivia Crack Kingdoms и Pictionary.

Ежедневно эти приложения скачивают более 800 тысяч пользователей по всему миру, у компании заключены партнёрские соглашения с такими гигантами, как Amazon, Google, Apple и Mattel, выпускаются настольные игры, игрушки, книги и даже ТВ-шоу и мультсериалы, основанные на персонажах и механике викторин Etermax.

В этом году Etermax продолжает развиваться и расширять своё влияние. С начала 2018 года компания уже успела открыть первый офис в Европе, который поможет вывести продукты Etermax на новые рынки и привлечь новую аудиторию. Студия расположена в Берлине, в популярном районе Кройцберг, который прочно ассоциируется у местных жителей со стартап-культурой и новыми начинаниями. Помимо этого, в 2018 году Etermax открыла два новых офиса в Латинской Америке — второй офис в Аргентине и коммерческий офис в Мексике. Штаб-квартиру компании в Буэнос-Айресе в этом году планируется перестроить чтобы разросшийся до 250 сотрудников коллектив мог работать с комфортом. По планам Etermax, обновлённый офис станет наиболее технологичным и крупным в Латинской Америке. Офис компании в Монтевидео, Уругвай, также пополнился талантами, для которых был создан новый отдел графики и разработки продуктов.

Главным хитом Etermax остаётся игровая викторина Trivia Crack, завоевавшая и удерживающая во многих странах статус самой популярной мобильной игры. Trivia Crack занимает пятое место в рейтинге самых популярных мобильных игр в мире и удерживала первую позицию в более, чем 50 странах. При этом компания продолжает развивать идеи Trivia Crack и работать над инструментами, которые позволяют создавать новые категории, вопросы и режимы игры, посвящённые определённым темам или событиям. Партнёрами Etermax в этом стали такие крупные компании, как TIME Inc. и iHeartMedia, а также общественные организации, включая «Красный крест» и «Гринпис».

Колоссальная популярность Trivia Crack среди детей и молодёжи и удобная игровая форма подачи информации привели к тому, что некоторые преподаватели уже используют викторину в образовательных целях — в качестве учебного пособия на занятиях в школах и институтах.

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