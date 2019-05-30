В Uber может появиться возможность выбирать любимых водителей

Uber, возможно, тестирует функцию, которая позволит пассажирам добавлять водителей в число «любимых», чтобы они могли ездить с ними в будущем.

Исследователь приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) заметила потенциальное дополнение приложения и отметила, что Uber, по-видимому, тестирует эту функцию. Никаких других подробностей пока не сообщалось.

Это было бы полезным изменением для Uber. С одной стороны, такого рода функции могут представлять угрозу конфиденциальности водителей, но при правильном использовании будут способствовать укреплению чувства уверенности и безопасности среди пользователей.