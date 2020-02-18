В Великобритании создадут суперкомпьютер за $1,6 млрд

В понедельник Алок Шарма, секретарь и президент британского Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), объявил, что правительство выделяет 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов) на создание современного суперкомпьютера для прогноз погоды. Установка будет осуществляться в течение 10-летнего периода, начиная с 2022 года.

Метеоролог будет управлять суперкомпьютером для более точного прогнозирования штормов, определения подходящих мест защиты от наводнений и прогнозирования изменений глобального климата. В частности, аэропорты смогут использовать его для планирования возможных сбоев, а энергетические компании могут полагаться на данные для защиты от возможных отключений и скачков энергии.