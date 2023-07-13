В Windows 11 появился центр приложений на базе ИИ

Участники программы тестирования Windows 11 Insiders в сборке Preview Build (25905) получили доступ к функции, которая реализована на базе искусственного интеллекта. Встроенный центр искусственного интеллекта будет выделять набор отобранных приложений на основе ИИ от сторонних разработчиков и Microsoft для демонстрации этого софта пользователю. Стоит напомнить, что Microsoft впервые анонсировала новый центр на базе ИИ во время конференции Build в мае, где также были показаны новые автоматически сгенерированные обзоры приложений на основе ИИ для магазина Microsoft. Пока эти обзоры не были введены в действие, но они должны будут появиться рядом с рейтингом приложения в магазине Microsoft и кратко резюмировать отзывы пользователей в нескольких строках.

Однако, на текущий момент центр искусственного интеллекта будет иметь отдельную вкладку в левой части магазина Microsoft, непосредственно под опцией «Фильмы и ТВ», но в будущем его могут интегрировать более незаметно. Кроме того, в магазине Microsoft появится новая функция отслеживания цен, которая покажет вам, насколько сильно снизилась цена на приложение за последние 30 дней. Это должно упростить решение о том, стоит ли покупать приложение или лучше подождать следующей распродажи. Видимо, Microsoft решила активно заняться своим магазином контента, чтобы продавать больше и получать от этого дополнительную прибыль. И искусственный интеллект должен помочь в этом вопросе.