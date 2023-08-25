В Windows 11 появится новая панель настроек

Разработчики из компании Microsoft активно готовятся к выпуску новой домашней страницы панели настроек в Windows 11. Западные журналисты сообщили, что в обновлении, которое было предоставлено участникам программы Windows Insiders в канале «Бета», компания Microsoft добавила страницу с интерактивными картами, которые позволяют быстро перейти к различным настройкам, к которым пользователи обращаются чаще всего, то есть это будет динамичный элемент интерфейса с адаптацией под запросы человека. На странице также будут представлены рекомендуемые настройки, которые изменяются в зависимости от ваших паттернов использования операционной системы, предоставляя вам ярлыки к наиболее часто используемым настройкам — это значит, что если вы часто меняете разрешение экрана (например, в работе используете 4К-разрешение, а играете в 2К-разрешении), то в данном меню появится карточка с настройками разрешения, чтобы вы могли очень быстро к ней подключаться.

Похоже, что Microsoft также использует эту новую домашнюю страницу настроек в качестве способа рекламировать некоторые из своих собственных сервисов. Например, здесь есть раздел, который показывает, сколько свободного облачного хранилища у вас осталось в OneDrive, а также две карты, посвящённые статусам ваших подписок на Microsoft 365 и Xbox. Все эти функции доступны в Windows 11 Insider Preview Build 22631.2262 и складывается впечатление, что новая панель станет настоящим рекламным баннером.