В Windows 11 появится виджет погоды и голосовой ввод

Microsoft возвращает свой погодный виджет на панель задач Windows 11. Это функция, которая впервые появилась в Windows 10, и она обеспечивает живые погодные условия и быстрый доступ к более широкому виджету и ленте новостей. Windows 11 удалила эту интеграцию с панелью задач в пользу отдельной панели виджетов, но теперь ее решили вернуть. «Мы пытаемся показать точку входа в виджеты в левой части панели задач с информацией о погоде в реальном времени», — объясняет Аманда Ланговски, руководитель Microsoft Windows Insider. «Вы также можете открыть доску виджетов, просто наведя курсор на точку входа». Виджет погоды будет отображаться с левой стороны панели задач по умолчанию или в виде дополнительного значка, если панель задач Windows 11 выровнена по левому краю.

Это последнее изменение панели задач, доступное в Windows 11 Dev Channel, связано с возможностью тестировщиков отображать время и дату на нескольких мониторах. Ожидается, что оба изменения появятся в обновлении Windows 11 в 2022 году. Наряду с изменениями панели задач Microsoft также анонсирует новую функцию голосового доступа для Windows 11. «Голосовой доступ — это новый опыт, который позволяет каждому, включая людей с ограниченными физическими возможностями, управлять своим компьютером и писать текст с помощью своего голоса», — говорит Ланговски. Голосовой доступ будет поддерживать открытие приложений, переключение между ними и такие действия, как просмотр веб-страниц или чтение и составление электронных писем.