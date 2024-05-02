В Windows 11 сломалась крайне важная функция

Сегодня компания Microsoft официально сообщила, что специалисты бренда начали расследование после множества сообщений о сбоях подключения к VPN после установки обновления Windows 11 от апреля 2024 года. Обновление безопасности KB5036893 было выпущено 9 апреля для всех поддерживаемых версий Windows 11, и очень многие пользователи сообщают, что подключения к VPN с использованием сертификатов, поддерживаемых TPM, перестали работать после установки патча. Единственным временным решением на данный момент является удаление обновления KB5036893, и Microsoft говорит, что планирует работать над решением этой проблемы в предстоящем релизе свежей версии, но на это, конечно же, нужно время.

Эти проблемы с VPN произошли почти через год после того, как Microsoft пришлось исправить серьёзные проблемы со скоростью, затрагивающие соединения VPN L2TP/IPsec в Windows 11 после очередного обновления. Вероятно, в данном случае ситуация похожа, но проблему только начали изучать и, соответственно, решение проблемы отнимет немного больше времени. С другой стороны, интеграция сервисов VPN существенно упростила пользователям жизнь, так как эта утилита, реализованная нативно, предоставляет абсолютную свободу при подключении к интернету. Странно, конечно, что баг попал в релизную версию операционной системы, учитывая, что у Microsoft есть огромная система тестов и предварительных версий, которые проверяются специалистами от и до. Видимо, плохо проверяли.