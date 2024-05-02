В Windows 11 сломалась крайне важная функция

Эти проблемы с VPN произошли почти через год после того, как Microsoft пришлось исправить серьёзные проблемы со скоростью, затрагивающие соединения VPN L2TP/IPsec в Windows 11 после очередного обновления. Вероятно, в данном случае ситуация похожа, но проблему только начали изучать и, соответственно, решение проблемы отнимет немного больше времени. С другой стороны, интеграция сервисов VPN существенно упростила пользователям жизнь, так как эта утилита, реализованная нативно, предоставляет абсолютную свободу при подключении к интернету. Странно, конечно, что баг попал в релизную версию операционной системы, учитывая, что у Microsoft есть огромная система тестов и предварительных версий, которые проверяются специалистами от и до. Видимо, плохо проверяли.