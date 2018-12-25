В будущих очках AR будут установлены дисплеи microLED

Большинство очков AR используют технологии LCoS, прямую лазерную проекцию и AMOLED. Согласно Digitimes и ее исследовательскому отделу, microLED станет «основной» технологией дисплея, используемой в будущих AR-гарнитурах. Компании Intel и North выпустили AR-гарнитуру с прямой лазерной проекцией, но существует опасение, что лазерные лучи могут повредить сетчатки пользователя. В этом отношении более привлекательной выглядит технология дисплеев AMOLED.

Однако экраны microLED имеют меньшую задержку, более высокую контрастность и более длительный срок службы, чем AMOLED. Они также в 30 раз ярче. До сих пор дисплеи microLED не производились серийно. Их производство считается трудным и пока существуют недостатки технологии. Apple работает над дисплеями microLED после покупки технологии LuxVue. Аналитики Digitimes Research полагают, что в следующем году на рынке могут появятся устройства Apple с технология micro-LED.