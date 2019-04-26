В честь 50-летия AMD выпустит лимитированный Ryzen 7 2700X CPU с подписью Лизы Су

1 мая AMD будет отмечать свое 50-летие в отрасли. В честь этого события компания выпустит несколько лимитированных компонентов, главным из которых является процессор Ryzen 7 2700X.

Главной особенностью Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition заключается в уникальной гравировке крышки. Рядом с привычным логотипом RYZEN появится надпись AMD 50 и автограф нынешнего генерального директора AMD Lisa SU. Упаковка также будет заметно отличаться. Вместо обычной оранжевой и серой цветовой гаммы AMD будет использоваться черно-золотой мотив. Не похоже, что юбилейный Ryzen 7 2700X получит какие-либо улучшения производительности, но само собой разумеется, что его ценник будет дороже.