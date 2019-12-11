В iOS 13.3 и iPadOS 13.3 появились новые функции и улучшения

Компания Apple выпустила новое программное обеспечение iOS 13.3 и iPadOS 13.3. Они добавляют новые функции родительского контроля для экранного времени дополнительные ограничения общения для тех, кому ваши дети могут звонить. Родители теперь также могут управлять контактами, которые появляются на устройствах их детей.

Другие изменения включают добавление поддержки Safari для ключей безопасности, совместимых с NFC, USB и Lightning FIDO2 и добавление возможности сохранять отредактированные видео как новые клипы, а не перезаписывать исходный файл. Помимо всего прочего, это в основном исправления ошибок, но вы можете увидеть полный журнал изменений для iOS и iPadOS на сайте Apple.