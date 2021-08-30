В игру Gamedec интегрирована технология Corsair iCUE

Студия Anshar объединяется с компанией Corsair, чтобы интегрировать систему освещения iCUE в находящуюся в разработке изометрическую ролевую киберпанк-игру Gamedec. Новая особенность разнообразит получаемые впечатления за счет отображения внутриигровых действий и событий в реальном времени с помощью поддержки технологии iCUE продуктами Corsair.

Разработчик игры Gamedec добавит поддержку технологии iCUE в день премьеры, чтобы игроки смогли окунуться в красочную атмосферу Варшавы 22-го века. Сложные решения, которые предстоит принимать в Gamedec, окажут влияние на настроение и цвет синхронизированного освещения. Чтобы в полной мере использовать все преимущества данной технологии, пользователям будет необходимо обновить iCUE до новейшей версии.

ОБ ИГРЕ

Gamedec — это аутентичная ролевая игра, где каждое решение имеет значение и последствия. Игровой мир адаптируется к каждому решению, которое принимает игрок. С развитием сюжета адаптируется и ваш персонаж. Как и в «реальной» жизни, последствия ваших решений могут быть незамедлительными или долгосрочными. Иногда они совсем незаметны и появляются в самый неожиданный момент. Какой бы выбор вы ни сделали, игра остается нейтральной, не осуждает ваши действия и не предлагает «более позитивные» варианты. Оценивать собственные действия предстоит только вам. Но помните: в вашей профессии игра никогда не заканчивается. Игрокам доступны проработанные диалоги и действия, которые помогут создавать или раскрывать заговоры и обнаруживать необычные взаимоотношения между виртуальными мирами. Механики Gamedec основаны на настольных ролевых играх и позволяют игрокам применять различные подходы к решению задач.

ВАС ОПРЕДЕЛЯЮТ ВАШИ РЕШЕНИЯ

Ваша задача — выслеживать преступников в виртуальных мирах: богатых и избалованных предпринимателей, чрезмерно заботливых родителей и корпорации, которые хотят переписать историю. Действуют ли они самостоятельно? Или за ними кто-то стоит? Что для вас означает «счастливая концовка»? А для них? Каждое решение меняет мир вокруг вас и личность вашего персонажа. Некоторые решения покажутся вам правильными. Другие — неожиданными.

ПОГРУЗИТЕСЬ В КИБЕРПАНК XXII ВЕКА

Добро пожаловать в Варшаву XXII столетия, где термин «реальное» стал относительным, а у слов «жизнь» и «смерть» есть множество смыслов. Настоящий мир слился с виртуальными, воплотив древние грехи: похоть, лень, гордыню, зависть… Поэтому людям нужны геймдеки — специалисты, которые решают реальные проблемы в виртуальных мирах. Эти миры раскрывают наши стремления и слабости, будь то Дикий Запад или доисторический парк развлечений.

ПОЗНАЙТЕ СУТЬ РОЛЕВОЙ ИГРЫ

Применяйте смекалку, чтобы добыть информацию у свидетелей и подозреваемых. Не давайте себя обмануть, спасайте жизни и расследуйте необыкновенные взаимоотношения между виртуальными мирами и их обитателями. Gamedec имитирует настольные RPG: в ней сделан упор на развитие персонажа через принятие решений. Как и в классических настольных ролевых играх, вы не ограничены в подходах к решениям задач, а единственного правильного решения не существует. Выбор всегда остается за вами.

Премьера игры Gamedec состоится 16 сентября в сервисах Steam, GOG.com, Epic Games Store и Humble Store. Дата выхода на консолях будет объявлена в ближайшем будущем.

Комментарии и отзывы Gamedec
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