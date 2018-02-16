В камере Fujifilm X-H1 реализована 5-осная система стабилизации изображения

Состоялся анонс камеры Fujifilm X-H1 со сменной оптикой. В устройстве реализована 5-осная система стабилизации изображения. Модель позволяет получать фотографии с разрешением до 6000 * 4000 точек и поддерживается запись видеоматериалов в формате 4K с разрешением 4096 * 2160 пикселей. Возможна последовательная фотосъёмка со скоростью 14 кадров в секунду. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0. Габариты устройства составляют: 140 * 97 * 86 мм и весит около 673 грамма. Старт продаж камера Fujifilm X-H1 ожидается в марте по цене 1900 долларов США.