В камеру Canon EOS R5 добавили профиль C-Log 3

Компания Canon выпустила очередное обновление для топовой беззеркалки EOS R5, добавляющее долгожданную функцию. Прошивка 1.3.0 привносит поддержку видеосъемки с профилем Canon Log 3 (C-Log 3), который предлагает широкий динамический диапазон и увеличивает совместимость с материалами, снятыми на Canon Cinema EOS. Также апдейт добавляет возможность записи в разрешении Full HD при частоте кадров до 120 к/с и запись видео с низким битрейтом.

Напомним, что Canon EOS R5 характеризуется возможностью записывать видео в разрешении 8K, новым 45-Мп датчиком изображения, процессором DIGIC X, электронным видоискателем с увеличением 0,76x и разрешением 5,76 Мп, слотами CFexpress и SD, системой автофокусировки Dial Pixel AF с 1053 точками, серийной съемкой 20 к/с с электронным затвором и 12 к/с с механическим. Рекомендованная цена камеры в России составляет 366 тысяч рублей.
Комментарии и отзывы Canon EOS R5
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