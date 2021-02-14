В кинокамере Sony FX3 не будет записи видео в 8K

Сетевые источники поделились новыми подробностями о компактной кинокамере Sony FX3, первые сведения о которой появились несколько дней назад. Итак, аппарат получит систему стабилизацию изображения (вероятно, имеется в виду матричная стабилизация), режим фотосъемки, 12-Мп датчик изображения, как в Sony a7S III и такой же аккумулятор NP-FZ100. При этом, камера не получит возможность записывать видео в разрешении 8K, как и встроенный нейтральный фильтр.

Ранее сообщалось о функции записи видео в DCI 4K без дополнительного кроп-фактора, записи видео в разрешении 4К при 120 кадрах в секунду, использовании карт-памяти CFExpress Type A и нескольких более продвинутых функций по сравнению с моделями Sony FX6 и Sony FX9, полностью поворотный экран и отверстия для установки штативных креплений. Один из источников утверждает, что камера будет 3795 евро, а ее официальный релиз состоится до конца февраля.