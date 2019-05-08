В «королевскую битву» CS:GO добавили тактический щит

Valve выпустила обновление для CS:GO, с которым в «королевской битве» Danger Zone появились тактические щиты, зажигательные бомбы и взрывчатка C4 в качестве перков. Разработчики также исправили баги карты Train и Sirocco.
Danger Zone:
- В игре разблокировали ранее добавленные баллистический щит, зажигательные бомбы и C4.
- Файлы SVG теперь загружаются с постоянными размерами в разных разрешениях.
- Исправлена незначительная регрессия, вызываемая отскоком коктейлей Молотова от скайбокса.
- Исправлено несколько эксплойтов.
- Исправлен баг, из-за которого игроки могли застрять на поезде рядом с входом на точку A.
- Исправлен баг, из-за которого нельзя было тихо залезть на лестницу ближайшего поезда к нижнему выходу на точку B.
- Исправлены незначительные недоработки с вагонами.
- Добавлен параметр info_paradrop_denial, предотвращающий падение дропа на верхушки башен.
- Исправлена стена касбы, в которую проваливались отталкивающие мины.
- Исправлена дыра в нижней части стремянки.
- Добавлена недостающая текстура на крышу касбы.
- Добавлены дополнительные элементы на крыши зданий.