В «королевскую битву» CS:GO добавили тактический щит

Valve выпустила обновление для CS:GO, с которым в «королевской битве» Danger Zone появились тактические щиты, зажигательные бомбы и взрывчатка C4 в качестве перков. Разработчики также исправили баги карты Train и Sirocco.

В игре разблокировали ранее добавленные баллистический щит, зажигательные бомбы и C4.

Файлы SVG теперь загружаются с постоянными размерами в разных разрешениях.

Исправлена незначительная регрессия, вызываемая отскоком коктейлей Молотова от скайбокса.

Исправлено несколько эксплойтов.

Исправлен баг, из-за которого игроки могли застрять на поезде рядом с входом на точку A.

Исправлен баг, из-за которого нельзя было тихо залезть на лестницу ближайшего поезда к нижнему выходу на точку B.

Исправлены незначительные недоработки с вагонами.

Добавлен параметр info_paradrop_denial, предотвращающий падение дропа на верхушки башен.

Исправлена стена касбы, в которую проваливались отталкивающие мины.

Исправлена дыра в нижней части стремянки.

Добавлена недостающая текстура на крышу касбы.

Добавлены дополнительные элементы на крыши зданий.

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