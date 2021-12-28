В магазине Samsung Galaxy есть приложения, которые могут заразить телефоны вредоносным ПО

Согласно отчету, проведенный Virustotal анализ APK-файлов подозрительных приложений выявил несколько низкокачественных предупреждений, включая потенциально опасное и рекламное ПО. Некоторые приложения также запрашивают ненужные разрешения, такие как доступ к контактам, журналам вызовов и телефону. В отчете также говорится, что вредоносные приложения Galaxy Store были дополнительно исследованы аналитиком мобильной безопасности linuxct, который заявил, что эти приложения содержат рекламу, способный выполнять динамический код. Это означает, что само приложение при его распространении может не содержать вредоносных программ напрямую, но может загружать и выполнять другой код, который может содержать вредоносные программы.