В магазине Samsung Galaxy есть приложения, которые могут заразить телефоны вредоносным ПО

Сообщается, что Samsung Galaxy Store размещает и распространяет несколько приложений, которые могут заражать устройства клиентов вредоносным ПО. Утверждается, что эти приложения содержат вредоносные программы, и Google Play Protect смог обнаружить их вскоре после их установки. Кроме того, анализ, проведенный онлайн-службой поиска вирусов и вредоносных программ Virustotal в приложениях на основе Showbox, распространяемых в магазине Galaxy Store, также показал низкокачественные предупреждения.

Согласно отчету, проведенный Virustotal анализ APK-файлов подозрительных приложений выявил несколько низкокачественных предупреждений, включая потенциально опасное и рекламное ПО. Некоторые приложения также запрашивают ненужные разрешения, такие как доступ к контактам, журналам вызовов и телефону. В отчете также говорится, что вредоносные приложения Galaxy Store были дополнительно исследованы аналитиком мобильной безопасности linuxct, который заявил, что эти приложения содержат рекламу, способный выполнять динамический код. Это означает, что само приложение при его распространении может не содержать вредоносных программ напрямую, но может загружать и выполнять другой код, который может содержать вредоносные программы.