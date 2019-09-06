В мини-мозгах, выращенных в лаборатории, обнаружены мозговые волны

Ученые впервые улавливали электрическую активность в мозге, выращенном в лабораторных условиях.

«Органоиды мозга» существуют уже около десяти лет, но ранее не развивали функциональных нейронных сетей.

Из статьи Алиссон Муотри и его коллег понятно, что часть прорыва была результатом более совершенной процедуры выращивания стволовых клеток, включая оптимизацию формулы питательной среды.

Другая часть была изначально удивительной: просто позволяло нейронам выделяться достаточное время для развития, так же, как мозги нерожденных детей развиваются в утробе матери.

Команда начала обнаруживать всплески мозговых волн от органоидов примерно с двух месяцев.

Ранние органоиды использовались для моделирования того, что происходит, когда мозг подвергается таким болезням, как вирус Зика.

Создавая органоиды мозга из стволовых клеток людей с этими условиями, ученые могли бы лучше смоделировать их и, возможно,найти лекарства.

«По мере того, как мы приближаемся к человеческому мозгу, все эти этические вопросы будут появляться», - признался он, предлагая регулировать область так же, как и испытания на животных.