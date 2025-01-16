В новом Mac mini обнаружили серьёзную проблему

Недавно десктопный компьютер Mac mini получил значительное обновление дизайна вместе с моделями MacBook Pro на базе чипа M4 — устройство стало заметно компактнее по сравнению с предыдущей версией. Но несмотря на положительные отзывы о новом дизайне и высокой производительности чипа M4, появились сообщения о проблемах с подключением через порт USB Type-C, что создаёт серьёзные неудобства для пользователей. И основная беда в том, что эта проблема, скорее всего, является аппаратной. Согласно публикациям на различных платформах, проблема заключается в периодическом отключении аксессуаров, подключённых через USB Type-C.

Например, у одного из пользователей постоянно отключается аксессуар, так что его приходится отключать вручную из порта, а затем вставлять обратно. И учитывая, что это происходит в течение дня раз 10-20, проблема довольно неприятная. Другие пользователи также сообщили о схожих проблемах с подключением USB Type-C и KVM-переключателей. Кроме того, появились сообщения о сбоях при подключении устройств с высокой нагрузкой — например, один из пользователей написал, что его внешний жёсткий диск, подключённый через USB Type-C, отключился во время выполнения задачи с интенсивной передачей данных, несмотря на прямое подключение к системе. Пока не ясно, признаёт ли Apple наличие проблемы и будет ли компания выпускать обновление в ближайшем будущем. Компания комментариев пока что не давала, но проблема выглядит аппаратным браком.
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