В новом обновлении Pokеmon Go будет прекращена поддержка старых телефонов Android и iPhone

Предстоящее обновление Pokemon Go окажет большое влияние на игроков, использующих старые телефоны.

Разработчики игры объявили, что грядущее обновление для Pokémon Go в октябре прекратит поддержку Android 5, iOS 10, iOS 11, а также игроков, использующих iPhone 5s и iPhone 6.

Также разработчики Niantic заявили следующие: Тренеры, использующие затронутые устройства, больше не смогут получить доступ к игре Pokеmon Go, включая любые накопленные PokeCoin или собранные предметы на своих учетных записях, когда обновление версии 0.189 выйдет в середине октября. Мы призываем тренеров, использующих любое из перечисленных устройств, рассмотреть возможность их обновления, если они хотят продолжить играть в Pokеmon Go. Не забудьте где-нибудь сохранить информацию о вашей учетной записи и пароль, чтобы вы могли снова войти в систему на новом устройстве.
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