В новом трейлере GreedFall показали вариативность, экшен битвы с паузой и монстров

Разработчики из Spiders показали новое геймплейное видео GreedFall, своей новой ролевой игры.

Игрокам уже рассказывали о языках, фракциях и отношениях, а теперь геймеров познакомили с основными игровыми механиками. Бои в GreedFall проходят в реальном времени с использованием оружием ближнего боя, огнестрелом и магией. Естественно игроки смогут улучшать способности и экипировку, включая броню.

В то же время разработчики добавили тактическую паузу, которая уже стала обыденностью для классических RPG, вроде Pillars of Eternity. Такая механика поможет игроку подумать, выбрать заклинание и атаковать врага на упреждение.

Игроков также ждет нелинейность. Одну миссию можно пройти несколькими способами: атаковать противника с криками и без сожаления, обойти с фланга и проникнуть в нужно место тихо, или же договориться с недругами. К тому же в GreedFall присутствуют компаньоны, которых можно брать с собой для исследования мира.

GreedFall выйдет 10 сентября на PlayStation 4, Xbox One и PC.