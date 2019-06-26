В продаже появился обновленный Raspberry Pi 4 Model B

Компания Raspberry Pi Foundation начала продажи одноплатного компьютера Raspberry Pi 4. Он представляет собой плату с процессором, USB и сетевым контроллерами, аудио и видео разъемами подключения и интерфейсной группой из 40 контактов для подключения дополнительного оборудования, например, видеокамер, датчиков освещенности или сервоприводов.

Обновленный Raspberry Pi 4 получил несколько значительных усовершенствований, включая два порта Micro-HDMI с поддержкой разрешения 4K каждый, новый процессор и порт USB-C для подключения внешнего питания. Новая модель очень похожа на более ранние поколения плат Raspberry Pi. Она оснащена 64-разрядным 1,5-ГГц четырехъядерным процессором Broadcom BCM2711 ARM Cortex-A72. Более мощные ядра ARM 72 делают новый Pi 4 примерно на 50% быстрее, чем предыдущий Raspberry Pi 3B +.

Еще одним улучшением является поддержка истинного гигабитного Ethernet, так как соединение больше не передается по USB 2.0. Вместо этого контроллер Ethernet SoC ARM подключается к чипу Broadcom PHY по выделенному каналу RGMII для обеспечения гигабитного Ethernet с полной пропускной способностью. Для беспроводного подключения есть двухдиапазонный 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 5.0, который является обновлением по сравнению с Bluetooth 4.2. На плате теперь есть разъем USB-C. Это позволит дополнительно 500 мА тока, чтобы обеспечить полный 1,2 А для подключенных USB-устройств. Старый разъем HDMI типа A был заменен парой разъемов HDMI типа C.

Новое устройство выпускается в версиях с 1 ГБ, 2 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4-2400 и обойдется в $35, $ 45 и $55 соответственно.