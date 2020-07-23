В продаже появился процессор Intel Core i9-10850K

Компания Intel решила выпустить 10 ядерный процессор Intel Core i9-10850K. Он был замечен у розничных продавцов. Поставляться процессор будет в OEM и BOX версии. Напомним, что процессор Core i9-10850K - обычный процессор Core i9-10900K, но с более низкой базовой частотой на 100 МГц. Intel приняла такие меры из-за нехватки процессоров Intel Core i9-10900K. Процессор Intel Core i9-10850K имеет тактовую частоту 3,6 ГГц (3,70 ГГц у i9-10900K). Остальные характеристики идентичны топовому процессору. Стоимость процессора Intel Core i9-10850K на рынке составит 459 долларов. Intel Core i9-10850K все также придется конкурировать с процессором AMD Ryzen 3900X.

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