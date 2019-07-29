В продажу поступил Raspberry Pi 4

Был анонсирован Raspberry Pi 4 в начале этого лета, с новыми спецификациями и также предлагает множество новых возможностей для творческих пользователей. Новым продуктом, в котором используется Raspberry Pi 4, является Pi-top . Это программируемый вычислительный модуль, который содержит Pi 4 с 4 ГБ памяти, в дополнение к 14 электронным компонентам, таким как датчики, кнопки и светодиодные фонари. Это должно позволить пользователю помочь во многие робототехнических проектов, а встроенный аккумулятор гарантирует, что устройство может работать около 5 часов без необходимости в электрической розетке. В коробке ест шесть светодиодных индикаторов, два ультразвуковых датчика, датчик звука, датчик освещения, две кнопки, два элемента управления и звуковой зуммер. Также есть восемь соединителей Lego.