В продажу поступил модуль Jetson AGX Xavier для роботов от NVIDIA.

Он дает роботам и другим интеллектуальным машинам необходимую вычислительную мощность для «мозгов» ИИ. Система работает на кристалле Jetson Xavier, лежащая в основе модуля, использует не менее шести процессоров для выполнения своей работы. Модуль может манипулировать многими задачами, ориентированными на AI, одновременно (30 триллионов вычислительных операций в секунду, если быть точным) в относительно компактном пространстве. За Jetson AGX Xavier уже выстроилась очередь, среди клиентов такие гиганты как: JD.com (боты доставки), Yamaha (дроны) и Nanopore (секвенирование ДНК). Стоимость данного модуля составляет 1099 долларов.