В сеть попали изображения нового VR-шлема Valve

Последней VR-гарнитурой Valve стала мощная и дорогая модель Valve Index 2019 года. Но уже давно ходят слухи, что компания работает над другим устройством — автономной гарнитурой под кодовым названием «Deckard». И теперь в сети появилась патентная заявка на шлем виртуальной реальности Deckard, которая проливает свет на гаджет нового поколения. Конечно, применяются обычные оговорки: патенты — это патенты, а не дорожные карты продукта. И язык, используемый в подобных приложениях, настолько преднамеренно широк, что не поддается тщательному чтению и пониманию. Но изображения — изображения — рассказывают историю устройства. Или, по крайней мере, они дают вашему воображению достаточную свободу действий, чтобы рассказать собственную историю об идеальной автономной гарнитуре виртуальной реальности, созданной самой Valve.

Вероятно, неразумно думать об этих изображениях как о черновике гарнитуры Deckard. Фактически, большая часть письменной части патента касается (в некоторых деталях) ремешка устройства и того, как именно пользователи могут затягивать и ослаблять его для оптимальной посадки. Более примечательным, пожалуй, является последняя серия утечек данных о Deckard, извлеченных из официального кода Брэдом Линчем, ютубером, который следит за развитием Deckard невероятно усердно. В недавнем видео на YouTube Линч вытащил ряд инструментов разработки, закодированных Deckard, и тому подобное из последней бета-версии SteamVR, предполагая, что Valve довольно далеко продвинулась в производстве того, чем может оказаться эта новая гарнитура. Но пока что всё это лишь слухи.