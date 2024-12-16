В сеть слили Lenovo Legion Go S

Сегодня достаточно известный инсайдер неофициально анонсировал новый портативный игровой ПК под названием Lenovo Legion Go S с крайне интересной особенностью — отдельной кнопкой Steam, которая может указывать на то, что это первое стороннее устройство на базе операционной системы SteamOS. И, соответственно, это первый серьёзный конкурент, который будет тягаться со Steam Deck за рынок портативных игровых решений с доступом к полной библиотеке проектов Steam. Кроме того, компания, по его словам, должна представить ещё и портативную игровую консоль под названием Lenovo Legion Go. Данная модель сохраняет узнаваемые черты оригинала — съёмные джойстики в стиле Joy-Con и встроенную подставку, которые сделали гаджет таким узнаваемым.

Кроме того, в консоли остаётся режим FPS, который позволяет закрепить один из геймпадов на специальной дискообразной платформе и использовать его как вертикальную мышь. К сожалению, пока что нет информации о характеристиках новинок, каких-либо особенностях или ключевых деталях, так как инсайдер слил в сеть только дизайн корпуса. Известно лишь то, что, вероятно, в основе портативного решения лежит чип AMD Z2 Extreme. При этом данных про какие-то особенные фишки или особенности производитель тоже не представил, так как официальной презентации ещё не было — её даже не анонсировали, так что портативная консоль во многом на данный момент представлена исключительно в формате слухов от надёжных источников.