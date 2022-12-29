В сеть слили бенчмарки Intel Core i5-1350P

Пользователи достаточно долго ждали официального анонса процессоров Intel 13-го поколения, но производитель слегка разочаровал аудиторию. И не тем, что компания выпустила достаточно дорогие процессоры, хотя это, безусловно, тоже важно. Нет, проблема в том, что производитель выпустил достаточно небольшую линейку процессоров, которые были нацелены в большей степени на пользователей с внушительным бюджетом, но не все из нас покупают флагманы, правда? Некоторым потенциальным покупателям нужен недорогой домашний ПК, который будет собран на новой платформе — ведь иначе есть шанс вскоре остаться без поддержки Windows 12, когда она будет официально представлена. Но у нас есть хорошие новости по этому поводу, пусть и немного не по этой теме.

Дело в том, что в сети появилась информация о процессоре Intel Core i5-1350P, который является достаточно доступным решением и создавался для мобильной платформы, то есть для ноутбуков. Стоит отметить, что в результатах синтетических тестов, которые попали на просторы интернета, указаны весьма впечатляющие показатели — этот процессор с лёгкостью разбивает прошлые поколения процессоров, хотя при этом потребляет столько же энергии. Для ноутбуков это на самом деле очень важный момент, потому что пользователям важна автономность, но и от производительности никто отказываться тоже не планирует. Будем следить за новостями, потому что хотелось бы ещё и стоимость данного процессора узнать — сейчас об этом данных нет.
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