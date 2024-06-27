В сеть слили характеристики новых процессоров Intel Lunar Lake

Два дня назад инсайдеры слили в сеть линейку новых процессоров компании Intel поколения Lunar Lake, которые, если верить официальной информации, поступят в продажу ближе к концу 2024 года. И если верить этой информации, то у компании Intel явно стоит план завалить рынок однотипными процессорами, которые отличаются друг от друга исключительно по тактовой частоте. Дело в том, что инсайдеры слили не только наименования новых процессоров, но и характеристики этих чипов. И оказалось, что все новые процессоры поставляются на 8 ядрах — 4 ядра выступают производительными, а ещё 4 — энергоэффективными. Это сходится с обещаниями компании Intel отказаться от системы гиперпоточности в пользу однопотока — это позволяет снизить энергопотребление процессора в сравнении с конкурентами.

А так как ядра здесь абсолютно идентичные во всех процессорах нового поколения, у них одинаковая конфигурация ядер и технологический процесс, то единственное отличие заключается в тактовой частоте этих ядер и оперативной памяти. Да, стоит напомнить, что теперь оперативная память будет распаяна на системе на кристалле, так что улучшить этот параметр не выйдет — увеличить объём оперативной памяти просто невозможно. И процессоры будут поставляться либо с 16 ГБ оперативной памяти, либо с 32 ГБ, но поставить больше памяти или выбрать промежуточный вариант на 18 ГБ не выйдет. Это тоже достаточно спорное решение на самом деле, потому что многим профессионалам нужно больше 32 ГБ оперативной памяти.