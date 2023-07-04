В сеть слили характеристики нового процессора AMD Ryzen 5 7500F

Вчера в сети появился скриншот из базы данных бенчмарка Puget Systems, на котором представлен новый и ещё неанонсированный процессор для настольных ПК от AMD — Ryzen 5 7500F. На скриншоте указано, что 7500F является 6-ядерным процессором, а система, на которой был протестирован данный процессор, оснащена материнской платой ASUS ROG Strix X670E-F Gaming и графической картой RTX 4080. Но важно отметить, что на данный момент сложно сказать, что означает буква "F" в номенклатуре AMD — если в случае с Intel эта же буква обозначает отсутствие встроенной графики, то в случае с конкурентом ситуация не совсем ясна. Существуют две возможные теории о том, что может представлять собой новый процессор 7500F. Одна из них заключается в том, что это урезанная версия конструкции Raphael с несколькими чипами в системе чиплета с отключённой встроенной графикой.

Вторая теория гласит, что процессор может быть основан на монолитном чипе Phoenix-2 с техпроцессом 4 нм. Но пока что это только догадки и мы сильно сомневаемся, что AMD будет использовать ту же букву F для процессоров без интегрированной графики, потому что это может привести к судебным издержкам и скандалам. Вероятно, это всё же урезанная версия процессора ли что-то в таком духе, либо же мобильная версия для ноутбуков — такое тоже вполне вероятно. В любом случае, придётся подождать официального анонса, дабы узнать преимущества нового решения, если они, конечно, имеются — это вполне может быть бюджетный процессор.