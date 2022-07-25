В сеть слили характеристики процессора AMD EPYC 9664

Несколько недель назад мы сообщили о первых и полных спецификациях семейства процессоров AMD EPYC 9000 «Genoa», основанных на архитектуре ядра Zen 4, а теперь Yuuki_AnS сообщил о флагманском SKU EPYC 9000, EPYC 9664. Источник сообщает, что флагман линейки будет называться AMD EPYC 9664 и он станет частью семейства Genoa EPYC 9000. ЦП будет предлагать в общей сложности 96 ядер и 192 потока, что является максимальным количеством ядер в линейке Genoa. Чтобы получить 96 ядер, AMD будет использовать до 12 ПЗС-матриц в своем чипе. Каждая ПЗС-матрица будет иметь 8 ядер на базе архитектуры Zen 4. Это увеличение количества ядер и потоков на 50 % по сравнению с 64-ядерными и 128-поточными моделями Milan-X.

Процессор AMD EPYC 9664 «Genoa» будет иметь 32 МБ кэш-памяти L3 на каждую ПЗС, которая будет совместно использоваться всеми ядрами Zen 4 в ПЗС, и в общей сложности 1 МБ кэш-памяти L2 на ядро. Это дает нам 384 МБ кэш-памяти L3 и 96 МБ кэш-памяти L2, что в совокупности дает огромный пул кэш-памяти объемом 480 МБ. Для сравнения, лучший процессор EPYC Milan-X, EPYC 7773X, содержит 256 МБ L3 (32 МБ на ПЗС) и 32 МБ L2 (512 КБ на ядро), что в сумме составляет 288 МБ кэш-памяти. Что касается тактовых частот, упоминаются только характеристики ES, которые показывают базовую тактовую частоту около 2,25 ГГц и тактовую частоту до 3,8 ГГц. Повышенная частота всех ядер должна быть в диапазоне 2 ГГц, учитывая, что всего имеется 96 ядер. Для сравнения, EPYC 7773X имеет базовую тактовую частоту 2,2 ГГц и тактовую частоту до 3,5 ГГц. Таким образом, несмотря на большее количество ядер, чип Genoa будет предлагать более высокие тактовые частоты.