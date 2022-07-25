В сеть слили характеристики процессора AMD EPYC 9664

Процессор AMD EPYC 9664 «Genoa» будет иметь 32 МБ кэш-памяти L3 на каждую ПЗС, которая будет совместно использоваться всеми ядрами Zen 4 в ПЗС, и в общей сложности 1 МБ кэш-памяти L2 на ядро. Это дает нам 384 МБ кэш-памяти L3 и 96 МБ кэш-памяти L2, что в совокупности дает огромный пул кэш-памяти объемом 480 МБ. Для сравнения, лучший процессор EPYC Milan-X, EPYC 7773X, содержит 256 МБ L3 (32 МБ на ПЗС) и 32 МБ L2 (512 КБ на ядро), что в сумме составляет 288 МБ кэш-памяти. Что касается тактовых частот, упоминаются только характеристики ES, которые показывают базовую тактовую частоту около 2,25 ГГц и тактовую частоту до 3,8 ГГц. Повышенная частота всех ядер должна быть в диапазоне 2 ГГц, учитывая, что всего имеется 96 ядер. Для сравнения, EPYC 7773X имеет базовую тактовую частоту 2,2 ГГц и тактовую частоту до 3,5 ГГц. Таким образом, несмотря на большее количество ядер, чип Genoa будет предлагать более высокие тактовые частоты.