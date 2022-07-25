В сеть слили характеристики процессора AMD EPYC 9664

Несколько недель назад мы сообщили о первых и полных спецификациях семейства процессоров AMD EPYC 9000 «Genoa», основанных на архитектуре ядра Zen 4, а теперь Yuuki_AnS сообщил о флагманском SKU EPYC 9000, EPYC 9664. Источник сообщает, что флагман линейки будет называться AMD EPYC 9664 и он станет частью семейства Genoa EPYC 9000. ЦП будет предлагать в общей сложности 96 ядер и 192 потока, что является максимальным количеством ядер в линейке Genoa. Чтобы получить 96 ядер, AMD будет использовать до 12 ПЗС-матриц в своем чипе. Каждая ПЗС-матрица будет иметь 8 ядер на базе архитектуры Zen 4. Это увеличение количества ядер и потоков на 50 % по сравнению с 64-ядерными и 128-поточными моделями Milan-X.

Процессор AMD EPYC 9664 «Genoa» будет иметь 32 МБ кэш-памяти L3 на каждую ПЗС, которая будет совместно использоваться всеми ядрами Zen 4 в ПЗС, и в общей сложности 1 МБ кэш-памяти L2 на ядро. Это дает нам 384 МБ кэш-памяти L3 и 96 МБ кэш-памяти L2, что в совокупности дает огромный пул кэш-памяти объемом 480 МБ. Для сравнения, лучший процессор EPYC Milan-X, EPYC 7773X, содержит 256 МБ L3 (32 МБ на ПЗС) и 32 МБ L2 (512 КБ на ядро), что в сумме составляет 288 МБ кэш-памяти. Что касается тактовых частот, упоминаются только характеристики ES, которые показывают базовую тактовую частоту около 2,25 ГГц и тактовую частоту до 3,8 ГГц. Повышенная частота всех ядер должна быть в диапазоне 2 ГГц, учитывая, что всего имеется 96 ядер. Для сравнения, EPYC 7773X имеет базовую тактовую частоту 2,2 ГГц и тактовую частоту до 3,5 ГГц. Таким образом, несмотря на большее количество ядер, чип Genoa будет предлагать более высокие тактовые частоты.
Китайские процессоры выйдут на уровень …
Китайский производитель процессоров Loongson изложил амбициозный план по достижению уровня производительн…
AMD не отказывается от сокета AM4…
AMD не закончила с AM4, это было подтверждено ими самими, но что именно планирует делать красная команда …
128-ядерный процессор AMD EPYC "Bergamo" на базе сокета SP5…
Компания AMD выпустила два разных корпоративных процессора нового поколения: процессор EPC Genoa с 96 ядр…
Выпуск Snapdragon 8 Gen 1+ перенесен на вторую половину 2022…
Ходили слухи, что Qualcomm выпустит чипсет Snapdragon 8 Gen 1+ в этом месяце, но новая информация из Кита…
Топовый процессор AMD Ryzen 9 7950X будет стоить около 900 д…
Как утверждалось ранее, процессоры AMD Ryzen 7000-ой серии, выйдут в сентябре. Изначально, компания AMD в…
Intel Raptor Lake перешагнет за отметку в 6 ГГц…
Процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения могут похвастаться невероятными тактовыми частотами и, возмо…
Apple уже начала работу над iMac с чипом M3…
Apple планирует провести мероприятие WWDC 6 июня, и весьма вероятно, что компания анонсирует новый Mac. О…
Qualcomm будет конкурировать с Apple Silicon со своими чипам…
Сотрудники высоко оценили переход Apple на собственный чипсет от Intel. Новые чипы серии M обеспечивают п…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor