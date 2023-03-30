В сеть слили результаты тестов Snapdragon 8cx Gen 4

Кодовое имя Hamoa, упомянутое на скриншотах Geekbench, которые вчера появились на просторах интернета, указывает на то, что это действительно предстоящий флагманский процессор Qualcomm нового поколения. К сожалению, данные, обнаруженные западным журналистом, показывают довольно слабые одноядерные и многоядерные результаты, указывая на то, что микрочип всё ещё находится на стадии тестирования и, вероятно, требует дополнительных настроек, прежде чем он сможет показать производительность, сравнимую с серией M от Apple. На скриншоте Geekbench мы заметили также пункт «План энергопотребления», что означает, что пользователи, вероятно, смогут выбирать между более высоким уровнем производительности и снижением тактовой частоты Snapdragon 8cx Gen 4 для продления срока автономной работы.

Мы также сообщали о массовом утечке характеристик предстоящего процессора Snapdragon, где говорилось о его конфигурации 12-ядерного кристалла. Та же конфигурация была обнаружена на Geekbench, где показано восемь производительных ядер и четыре энергосберегающих. Кроме того, если верить информации инсайдеров, процессор Snapdragon 8cx Gen 4 может поддерживать до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5, а инженерный образец, который попал на тест, показывает всего 16 ГБ памяти, так что потенциально производитель сможет повысить производительность системы. Что было неожиданным, так это то, что Snapdragon 8cx Gen 3 на самом деле быстрее этого инженерного образца.
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