В сеть слили скриншоты новой операционной системы Huawei

Появились скриншоты якобы новой операционной системы Huawei. Напомним, что из-за торговой войны между Китаем и США, Google отказалась от поддержки китайской компании.

На днях Huawei зарегистрировала две торговые марки — Hongmeng OS и ARK OS. Скорее всего, это рабочие названия и к моменту релиза нам представят нечто более оригинальное. На самих скриншотах можно увидеть вариацию всеми знакомой Android OS с фирменной оболочкой Huawei EMUI. Такой шаг со стороны производителя вполне логичен, ведь пользователю не придется долго привыкать к новой системе. Кроме того, так дешевле, проще и быстрее.

Если приглядеться к описанию приложения Weather, то можно увидеть заметку о «Android Green Alliance» — объединению корпораций Huawei, Alibaba, Baidu, Tencent и Netease. Известно, что эти китайские гиганты сейчас занимаются созданием единой экосистемы Android приложений. Все их сервисы будут максимально стандартизированы, так что у Huawei не должно возникнуть проблем с нехваткой полезных приложений, во всяком случае, на китайском рынке.