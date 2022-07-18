В сеть слили тесты AMD EPYC Genoa

Инсайдер под ником Yuuki_AnS слил последние тесты грядущего 96-ядерного процессора AMD EPYC Genoa, основанного на архитектуре Zen 4. Утекшие тесты показывают рекордную производительность x86, и это исходит от инженерного образца. Просочившийся чип AMD EPYC Genoa 9000 является одним из многих серверных процессоров Zen 4, которые красная команда выпустит позже в этом году для серверного рынка. Недавно мы изучили спецификации для всей линейки из того же источника, и теперь Yuuki_AnS опубликовал самые первые тесты, которые показывают чудовищную производительность для инженерного образца. Код OPN конкретного процессора AMD EPYC Genoa и название SKU не упоминались, но мы предполагаем, что это может быть EPYC 9654P, который является одним из SKU с теми же характеристиками, которые включают 96 ядер и 192 потока на основе архитектуры ядра Zen 4.

Чип имеет 384 МБ кэш-памяти L3 и базовую частоту 2,15 ГГц. Повышенные частоты рассчитаны на 3,05 ГГц для всех ядер, 3,5-3,7 ГГц для одноядерных частот и 3,5 ГГц для малоиспользуемой рабочей частоты. При полной нагрузке чип потребляет 360 Вт энергии, что является очень разумным показателем, учитывая, что чипы Intel имеют максимальную мощность более 700 Вт. Процессор AMD EPYC Genoa 96 Core ES был протестирован в конфигурации с двумя сокетами, то есть всего 192 ядра и 384 потока. Тем не менее, существующие тесты не поддерживают более 128 ядер, как упоминалось в источнике информации, и производительность была измерена в предварительной версии Windows Server 2025, поэтому мы рассматриваем очень неоптимизированную экосистему тестирования. Но результаты всё равно просто отличные.