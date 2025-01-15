В сеть слили виджеты Apple CarPlay 2.0

Судя по информации от достаточно надёжных источников, компания Apple готовится вывести опыт вождения пользователей на совершенно новый уровень с долгожданным обновлением CarPlay 2.0. Хотя компания пропустила изначально запланированную дату запуска, последние утечки указывают на грядущие существенные изменения, которые в корне изменят операционную систему. Например, CarPlay 2.0, похоже, превратит автомобильные дисплеи в полноценное продолжение iPhone с возможностью настройки виджетов. Если верить слитым данным, интерфейс CarPlay 2.0 будет напоминать систему виджетов iOS и iPadOS — водители смогут персонализировать панель управления, добавляя важную информацию и часто используемые приложения.

На экране вашего автомобиля можно будет увидеть обновления погоды в режиме реального времени, предстоящие события в календаре или даже последние новости. Кроме того, свежие утечки демонстрируют различные стили виджетов — квадратные и прямоугольные. Особое внимание привлёк крупный виджет, объединяющий карту навигации и элементы управления музыкой, что говорит о возможности создания динамических дисплеев. Кроме того, хотя изображения показывают традиционный прямоугольный экран, потенциал CarPlay 2.0 выходит за эти рамки. Apple считает, что система CarPlay сможет охватить всю приборную панель транспортного средства в будущем, включая информационно-развлекательные системы и основные функции автомобиля. На это будет интересно посмотреть.
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