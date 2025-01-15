В сеть слили виджеты Apple CarPlay 2.0

На экране вашего автомобиля можно будет увидеть обновления погоды в режиме реального времени, предстоящие события в календаре или даже последние новости. Кроме того, свежие утечки демонстрируют различные стили виджетов — квадратные и прямоугольные. Особое внимание привлёк крупный виджет, объединяющий карту навигации и элементы управления музыкой, что говорит о возможности создания динамических дисплеев. Кроме того, хотя изображения показывают традиционный прямоугольный экран, потенциал CarPlay 2.0 выходит за эти рамки. Apple считает, что система CarPlay сможет охватить всю приборную панель транспортного средства в будущем, включая информационно-развлекательные системы и основные функции автомобиля. На это будет интересно посмотреть.