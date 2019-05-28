В сеть утекли результаты тестирования AMD Ryzen 5 3400G

Вчера компания AMD анонсировала настольные процессоры Ryzen третьего поколения, однако помимо них нас ждут и гибридные процессоры Ryzen 3000, построенные на архитектуре Zen+. Предполагается, что к выходу готовятся две модели: Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G. Сегодня в сети появились результаты тестирования старшей модели. Итак, в 3DMark TimeSpy APU набрало 1149 баллов. GPU характеризуется 1022 баллами, а CPU – 3940 баллами. В Firestrike общий балл составляет 2961, а GPU – 3347 баллов. Таким образом, CPU новинки окажется мощнее Ryzen 5 2400G на 10%, а GPU – примерно на 7%.