В сети появились цены Ryzen 9 9950X — он слишком дорогой

Вчера на просторах интернета пользователи смогли обнаружить упоминание о новом процессоре из линейки AMD Ryzen 9000, который оказался подозрительно дорогим. Речь идёт о топовом процессоре Ryzen 9 9950X, который потенциально является флагманским решением в данной линейке процессоров. Соответственно, если верить информации, котоаря была получена у одного из ритейлеров на европейском рынке, стоимость данного процессора составляет 600 долларов. Это довольно приличная цена, так как флагман текущего поколения, Ryzen 9 7950X, можно купить у различных ритейлеров за 550 долларов (это без учёта различных скидок и прочих бонусных программ). Соответственно, новинка будет на 50 долларов дороже — это в случае, если цена окажется верной.

Естественно, пользователям, которые планировали купить процессор нового поколения, данное повышение цен не очень понравилось по целому ряду причин. Во-первых, новые процессоры будут не так уж сильно мощнее предыдущего поколения, так что платить за лишние 10% производительности дополнительные 50 долларов желающих не так уж много. Во-вторых, если подорожал флагманский процессор, то есть огромная вероятность того, что подорожают и более доступные модели в линейке. И, в-третьих, если компания повышает цену на процессоры нового поколения, то, скорее всего, цены повысят и на видеокарты. Это всё довольно грустно, потому что ранее AMD была тем самым доступным производителем, который теперь решил поднять цены на свою продукцию.
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