В сети появились цены на AMD Ryzen 7000

Первое изображение упаковки процессора AMD Ryzen 7000 Zen 4 для настольных ПК просочилось вместе с предполагаемыми ценами на три модели от информационного издания Videocardz. Линейка процессоров AMD Ryzen 7000 Zen 4 для настольных ПК изначально будет нацелена на премиум-сегмент, и поэтому красная команда разработала совершенно новую упаковку. Эти коробки также знаменуют собой введение новой платформы AM5. Из того, что мы видим, круг Zen теперь имеет черную цветовую схему, избавляясь от оранжевого цвета на текущих упаковках. На коробке также есть логотип AMD спереди, обведенный оранжевыми линиями.

Этот конкретный пакет предназначен для более дорогой серии Ryzen 9, поэтому мы можем увидеть другой дизайн для моделей Ryzen 5 и Ryzen 7. Помимо коробки, источник также упомянул ожидаемые цены на процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК. Цены всегда вызывают недоверие, учитывая, что они могут быть изменены в самую последнюю минуту, поэтому, если AMD не объявит цены официально, мы можем пометить это только как слухи. Несмотря на это, упомянутые цены, похоже, совпадают с предыдущими слухами о том, что Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X продаются по цене выше 500 долларов, как и их предшественники. Ожидается, что рост цен будет скромным по сравнению с 799 долларов (5950X) и 549 долларов (5900X), поэтому мы можем ожидать повышения цен на 30-50 долларов, что может быть связано с более высокой стоимостью 5-нм пластин TSMC. Хорошей новостью является то, что Ryzen 7 7700X с его 8 ядрами Zen 4, как ожидается, будет стоить 299 долларов.