В сети появились цены на AMD Ryzen 7000

Этот конкретный пакет предназначен для более дорогой серии Ryzen 9, поэтому мы можем увидеть другой дизайн для моделей Ryzen 5 и Ryzen 7. Помимо коробки, источник также упомянул ожидаемые цены на процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК. Цены всегда вызывают недоверие, учитывая, что они могут быть изменены в самую последнюю минуту, поэтому, если AMD не объявит цены официально, мы можем пометить это только как слухи. Несмотря на это, упомянутые цены, похоже, совпадают с предыдущими слухами о том, что Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X продаются по цене выше 500 долларов, как и их предшественники. Ожидается, что рост цен будет скромным по сравнению с 799 долларов (5950X) и 549 долларов (5900X), поэтому мы можем ожидать повышения цен на 30-50 долларов, что может быть связано с более высокой стоимостью 5-нм пластин TSMC. Хорошей новостью является то, что Ryzen 7 7700X с его 8 ядрами Zen 4, как ожидается, будет стоить 299 долларов.