В сети появились фотографии процессора 10-го поколения Intel Core i5-10400

В интернете все больше и больше информации о будущих процессорах 10-го поколения Intel, которые выйдут в апреле этого года.

Изображения показывают маркировку крышки процессора, где указана базовая частота процессора и серия. Процессор будет оснащен технологией Hyperthreading. 6 ядер и 12 потоков с базовой частотой 2,9 ГГц и частотой в турбо-режиме до 4,3 ГГц на одно ядро, на все ядра частота будет составлять 4,0 ГГц. Процессор будет иметь не разблокированный множитель.

Потребляемая мощность 65 Вт TDP. Более подробные характеристики мы узнаем после официального представления процессоров.