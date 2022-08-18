В сети появились характеристики AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 7 7700X, 8-ядерный процессор Zen 4, был замечен на форумах Anandtech, что еще раз подтверждает существование грядущего релиза. Это первый раз, когда мы рассматриваем предпродажный процессор AMD Ryzen 7000 для настольных ПК с кодом OPN «100-000000591». Ожидается, что Ryzen 7 7700X будет запущен по более низкой цене, чем Ryzen 7 5800X, который продавался по цене 449 долларов при запуске почти два года назад. Хотя основной источник изображения остается неизвестным, это, вероятно, образец для рецензентов, поскольку они были разосланы совсем недавно. Материнская плата должна быть X670E или X670, так как серия B650(E) не будет запущена до октября. Как видно из изображений, процессор AMD Ryzen 7 7700X Zen 4 Raphael для настольных ПК будет иметь идеальную квадратную форму (45x45 мм), но будет содержать очень толстый встроенный распределитель тепла или IHS.

IHS, который внутри компании называется «Octopus», имеет очень интересную конструкцию и имеет сплошной припой, поэтому извлечение чипа может быть немного сложным, учитывая все конденсаторы, которые его окружают. Для этого чипа AMD может использовать одну ПЗС-матрицу Zen 4, поскольку он предлагает только 8 ядер по сравнению с предложениями Ryzen 9, которые поставляются с двумя ПЗС-матрицами Zen 4. Переходя к семейству Ryzen 7, здесь у нас есть AMD Ryzen 7 7700X, 8-ядерная и 16-поточная часть. AMD позиционирует это как приятное нововведение для геймеров, и поэтому процессор будет иметь базовую тактовую частоту 4,5 ГГц и тактовую частоту 5,4 ГГц, но с более низким TDP 105 Вт (142 Вт PPT). Процессор получит пул кэш-памяти объемом 40 МБ, который состоит из 32 МБ L3 от единственного CCD и 8 МБ L2 от ядер Zen 4.