В сети появились характеристики процессора Platinum 8558P

В базе данных Geekbench появились ещё два процессора Intel 5-го поколения Xeon Emerald Rapids — речь о моделях Platinum 8558P и 8551C. Стоит сразу уточнить, что это серверные процессоры и использовать их в своих домашних ПК вы не сможете, что вполне очевидно, но всё равно новость интересна по той причине, что сейчас именно в сегменте серверных решений идёт ожесточённое сражение между AMD и Intel за пальму первенства. Ранее инсайдеры уже слили в сеть сразу несколько моделей 5-го поколения Xeon Platinum — тогда появилась информация о чипах 8592+, 8580 и 8558U. Теперь в линейке появилось ещё два дополнительных процессора, которые являются некой вариацией оригинального чипа для различного рода вычислительных нагрузок. Оба процессора, естественно, выполнены на сокете LGA 4677.

Стоит отметить, что оба процессора имеют одинаковую конфигурацию ядер — здесь используется 48 ядер, основанных на архитектуре Raptor Cove, а также 96 потоков. Проблема новинок в том, что оба процессора 8558P и 8551C указаны с 16 МБ кэша L3, плюс имеется целых 192 МБ кэша L2, в то время как 8558U получил 260 МБ кэша L3 и 96 МБ кэша L2. Соответственно, процессоры будут демонстрировать преимущество в определённых задачах, тогда как собратья по линейке покажут себя лучше в других сценариях. Вероятно, производитель специально создал такие конфигурации, чтобы потенциальный покупатель сам выбирал себе лучшее решение и мог работать с ним максимально комфортно. А вот стоимость пока что не сообщается.