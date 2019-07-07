В сети появились новые изображения оболочки EMUI 10 на основе Android Q

Компания Huawei уже несколько месяцев работает над оболочкой EMUI 10, основанной на следующей версии ОС Android Q. Сейчас в сети появилось несколько новых скриншотов интерфейса.

Как ранее было известно, EMUI 10 внешне будет не сильно отличаться от EMUI 9, но некоторые изменения в интерфейсе всё же появятся. Например, на изображениях можно заметить прозрачную панель с быстрыми настройками, немного другой виджет погоды, переработанное окно и раздел с разрешениями для приложений. Кстати, он похож теперь на таковой в «чистой» версии ОС Android Q. Также на снимках показаны обновлённые шрифты, иконки, а также раздел с фильтрами в приложении «Камера».

Новую версию системы с оболочкой EMUI 10 получат 17 моделей Huawei и где-то 8 моделей Honor. Некоторые из этих смартфонов обновят уже в конце этого года, а все остальные получат прошивку в 2020 году.