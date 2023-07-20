В сети появились первые тесты процессора Intel N50

Вчера в базе данных Geekbench появилась новая запись, которая, кажется, указывает на самую доступную модель из серии процессоров Intel Alder Lake-N. Согласно результатам теста Geekbench 6.1, обнаруженных инсайдером Benchleaks, система, которая прошла синтетические тесты и получила весьма посредственную оценку, работала на процессоре Intel N50. Этот процессор с TDP всего 6 Вт имеет два ядра Gracemont с базовой частотой 997 МГц и возможностью повышения до 3,4 ГГц. Важно отметить, что здесь отсутствует гиперпоточность (Hyper-Threading) и производительные ядра — только энергоэффективные. Интегрированный графический процессор, по данным инсайдера, оборудован 16 исполнительными блоками (Execution Units), тогда как у более мощных собратьев из семейства Alder Lake-N (например, N200, i3-N305 и i3-N300), этих блоков в два раза больше.

В итоге система с процессором N50 получила 1054 балла (одноядерный режим) и 1388 баллов (многопоточный режим). В базе данных Geekbench также указывается, что у тестируемой сборки было 8 ГБ оперативной памяти (одноканальной), операционная система — Microsoft Windows 10 Enterprise. Вероятно, данный процессор производитель выпускает для того, чтобы пользователи могли собрать на его основе производительную и очень экономичную систему — для устройств умного дома, интернета вещей, производственных систем и так далее. Но это явно не тот процессор, который вы будете покупать себе в рабочий компьютер.
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