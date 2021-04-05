В сети появились первые записи о процессорах для ноутбуков AMD Ryzen серии 5000G

AMD планирует выпустить новую серию процессоров AMD Ryzen 5000G. В сети уже появилось описание и спецификации процессоров. Когда компания официально представит новые процессоры неизвестно.

Процессоры AMD Cezanne для ноутбуков построены на микроархитектуре Zen 3 с использованием 7 нм техпроцесса, процессоры AMD Ryzen 5000G станут аналогами данной линейки. Оснащаются процессоры встроенном графическим решением Vega. Флагманом линейки станет процессор Ryzen 7 5700G, у него такие же характеристики как у процессора 5900HS и HX. Процессор имеет 8 ядер, базовую частоту 3,8 ГГц и частоту в режима разгона 4,6 ГГц, а также L3-кэш 16 Мб. Также есть 4-ядерный процессор Ryzen 3 5300G и 6-ядерный Ryzen 5 5600G.