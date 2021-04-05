В сети появились первые записи о процессорах для ноутбуков AMD Ryzen серии 5000G

AMD планирует выпустить новую серию процессоров AMD Ryzen 5000G. В сети уже появилось описание и спецификации процессоров. Когда компания официально представит новые процессоры неизвестно.

Процессоры AMD Cezanne для ноутбуков построены на микроархитектуре Zen 3 с использованием 7 нм техпроцесса, процессоры AMD Ryzen 5000G станут аналогами данной линейки. Оснащаются процессоры встроенном графическим решением Vega. Флагманом линейки станет процессор Ryzen 7 5700G, у него такие же характеристики как у процессора 5900HS и HX. Процессор имеет 8 ядер, базовую частоту 3,8 ГГц и частоту в режима разгона 4,6 ГГц, а также L3-кэш 16 Мб. Также есть 4-ядерный процессор Ryzen 3 5300G и 6-ядерный Ryzen 5 5600G.
Комментарии и отзывы AMD Ryzen 5000G
Обзоры:
Лучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEMЛучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEM
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Лучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100FЛучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100F
Новости:
Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon 780G

Qualcomm представила новый чипсет 7-ой серии. Snapdragon 780G - новейший чип который обладает функциями ф...
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F

На рынке процессоров моделей в избытке — есть несколько поколений Ryzen, есть приличные процессоры от Int...
Процессоры AMD EPYC 3-го поколения представят 15 марта

AMD официально объявила дату виртуальной презентации на которой представят новые процессоры EPYC (Milan) ...
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Лучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEMЛучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEM
Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акустика 2.1Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акустика 2.1
Обзор A4TECH Bloody M30. Игровые TWS-наушникиОбзор A4TECH Bloody M30. Игровые TWS-наушники
Xiaomi Mi 11 Ultra появился в Geekbench...
Xiaomi Mi 11 Ultra появился в GeekbenchXiaomi проведет мероприятие 29 марта по запуску новых продуктов. Одной из новинок мероприятия станет смар...
Xiaomi Mi 11 Lite будет стоить около 30 ...
Xiaomi Mi 11 Lite будет стоить около 30 В каталоге одного из отечественных ритейлеров появились цена на новые смартфоны Xiaomi. Итак, китайская в...
Представлен ПК-корпус Xigmatek Aquarius ...
Представлен ПК-корпус Xigmatek Aquarius Компания Xigmatek пополнила ассортимент корпусов моделью Aquarius Plus Queen, которая может похвастаться ...
Samsung Galaxy A82 готов к выходу...
Samsung Galaxy A82 готов к выходуВ базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A82, который еще не бы...
ADATA SE900G внешний накопитель со скоро...
ADATA SE900G внешний накопитель со скороADATA представила внешний накопитель SE900G. Устройство предлагает варианты с 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ объемом...
Intel Core i9-11900K возглавил одноядерн...
Intel Core i9-11900K возглавил одноядернВ рейтинге PassMark появился новый лидер в одноядерной производительности. Процессор Intel Core i9-11900K...
Представлен компактный ПК-корпус Aerocoo...
Представлен компактный ПК-корпус Aerocoo Компания Aerocool пополнила ассортимент корпусов моделью CS-104, которая подойдет для создания компактн...
Ubisoft выпустила онлайн-режим для ПК Wa...
Ubisoft выпустила онлайн-режим для ПК WaUbisoft объявила о выпуске Watch Dogs Legion Online. Ранее, многопользовательский режим был отложен из-за...
Samsung Galaxy A52 показали на пресс-рен...
Samsung Galaxy A52 показали на пресс-ренВ сети появились официальные изображения смартфона Samsung Galaxy A52, который будет представлен уже завт...
Стала известна цена Poco X3 Pro ...
Стала известна цена Poco X3 Pro В сеть утекли европейские цены о смартфоне Poco X3 Pro, который будет представлен 30 марта. Аппарат выйде...
Появились первые изображения видеокарт A...
Появились первые изображения видеокарт AВ сети, благодаря ресурсу Videocardz, появились первые изображения видеокарт ASUS Radeon RX 6700 XT TUF G...
Lenovo представила OLED-версию ноутбука ...
Lenovo представила OLED-версию ноутбука На выставке CES 2021 компания Lenovo обновила Yoga Slim 7i Pro OLED-дисплеем. ...
Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГцОбзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц
Обзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.МузыкаОбзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.Музыка
Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусеОбзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусе
Обзор SVEN AP-B700MV. Беспроводные наушники с микрофономОбзор SVEN AP-B700MV. Беспроводные наушники с микрофоном
Обзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатураОбзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатура
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor