В сети засветился мощнейший процессор Intel Xeon W5-3433

Чип оснащен 45 МБ кэш-памяти L3 и 32 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 77 МБ. При этом процессор является ранним инженерным образцом, о чем свидетельствует его тактовая частота 2 ГГц. Что касается производительности, процессор выдает 456,00 GOPS в арифметическом тесте, что ниже, чем 490,41 GOPS, выдаваемое 16-ядерным чипом AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX. Опять же, виноваты более низкие тактовые частоты, но с 16 ядрами Golden Cove мы можем ожидать хорошей одно- и многоядерной производительности по сравнению с линейкой AMD Ryzen Threadripper 5000. Семейство Intel Fishhawk Falls HEDT Xeon будет выпущено в двух вариантах чипов Sapphire Rapids: вариантом Expert с числом ядер до 56 и вариантом Mainstream с числом ядер до 24. 16-ядерный чип, о котором сегодня просочилась информация, похоже, является частью основной линейки.