В сети засветился мощнейший процессор Intel Xeon W5-3433

Процессор нового поколения Intel Sapphire Rapids Xeon-W, W5-3433, предназначенный для платформы рабочих станций HEDT, был обнаружен в базе данных SiSoftware Sandra. Обнаруженный чип Intel Sapphire Rapids является частью семейства Xeon W. Это показывает, что чип не входит в стандартную линейку серверов, а фактически является частью будущей платформы HEDT Fishhawk Falls, которая будет нацелена на сегмент потребительских ПК. Судя по спецификациям чипа, процессор Intel Xeon W5-3433 оснащен 16 ядрами и 32 потоками. Основываясь на конфигурации кэш-памяти 2 МБ L2 на ядро, можно подтвердить, что это действительно чип Sapphire Rapids, а не стандартный SKU Alder Lake «LGA 1700».

Чип оснащен 45 МБ кэш-памяти L3 и 32 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 77 МБ. При этом процессор является ранним инженерным образцом, о чем свидетельствует его тактовая частота 2 ГГц. Что касается производительности, процессор выдает 456,00 GOPS в арифметическом тесте, что ниже, чем 490,41 GOPS, выдаваемое 16-ядерным чипом AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX. Опять же, виноваты более низкие тактовые частоты, но с 16 ядрами Golden Cove мы можем ожидать хорошей одно- и многоядерной производительности по сравнению с линейкой AMD Ryzen Threadripper 5000. Семейство Intel Fishhawk Falls HEDT Xeon будет выпущено в двух вариантах чипов Sapphire Rapids: вариантом Expert с числом ядер до 56 и вариантом Mainstream с числом ядер до 24. 16-ядерный чип, о котором сегодня просочилась информация, похоже, является частью основной линейки.