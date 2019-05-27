В устройствах Apple может появится функция отслеживания астмы

Apple может представить отслеживание астмы в качестве новой функции здравоохранения в своих будущих устройствах.

Apple приобрела Tueo Health, стартап, который разработал решение, помогающее родителям отслеживать симптомы астмы у спящих детей с помощью мобильного приложения и коммерческих датчиков. Родители будут получать оповещения, если характер дыхания ребенка меняется ночью. Также есть сообщения о том, что компания вводит в Apple Watch функции контроля артериального давления и уровня сахара в крови.