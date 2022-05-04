VESA запускает стандарты AdaptiveSync и MediaSync VRR

Ассоциация стандартов видеоэлектроники (VESA) сегодня объявила о первом общедоступном стандарте производительности передней части экрана для дисплеев с переменной частотой обновления. Спецификация тестирования соответствия дисплея VESA Adaptive-Sync (Adaptive-Sync Display CTS) содержит исчерпывающий и строгий набор из более чем 50 критериев тестирования, методологию автоматического тестирования и требования к производительности для мониторов ПК и ноутбуков, поддерживающих протоколы VESA Adaptive-Sync.

Adaptive-Sync Display CTS также устанавливает программу логотипа соответствия продукта, включающую два уровня производительности: AdaptiveSync Display, ориентированный на игры со значительно более высокой частотой обновления и низкой задержкой и MediaSync Display, предназначенный для воспроизведения мультимедиа без дрожания и поддерживающий все форматы международного вещания. Создавая программы с логотипом AdaptiveSync Display и MediaSync Display, сертифицированные VESA, VESA позволит потребителям легко определять и сравнивать производительность дисплеев с переменной частотой обновления, поддерживающих Adaptive-Sync, перед покупкой. Только дисплеи, прошедшие все тесты на соответствие Adaptive-Sync Display CTS и VESA DisplayPort, могут претендовать на получение логотипов AdaptiveSync Display или MediaSync Display, сертифицированных VESA.