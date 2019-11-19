VIA CenTaur разрабатывает многоядерный процессор x86

Компания VIA Technologies на базе дочернего предприятия CenTaur разрабатывает многоядерный процессор, предназначенным для предприятий и, рабочих станций. CenTaur представила прототип CPU с восемью 64-битными ядрами и также встроенным «AI сопроцессор» под названием NCORE.

Кольцевая шина соединяет восемь ядер ЦП и NCORE с другими компонентами процессора. Процессор оснащен 16 МБ общей кэш-памяти L3, четырехканальным интерфейсом памяти DDR4-3200 и 44-канальным корневым комплексом PCI-Express поколения 3.0, а также полностью интегрированным южным мостом, что делает его SoC. Он также может работать с несколькими сокетами, хотя VIA не детализировала используемое соединение.

NCORE - это подключенное к PCI устройство с программным обеспечением, которое обеспечивает такие функции, как построение DNN и ускорение обучения. Ядра процессора на тактовой частоте составляют 2,50 ГГц, и хотя VIA не претендует на IPC, она упомянула о поддержке самого современного набора инструкций AVX-512, чего не хватает даже в «Zen 2». Кремний имеет размеры 195 мм² и был построен на 16 нм узле FinFET в TSMC. VIA продемонстрирует безымянный процессор и его испытательный стенд на ISC East 2019, который пройдет 20 и 21 ноября.