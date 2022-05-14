VPN-сервис Microsoft Edge Secure Network запущен для тестирования

Microsoft официально представила собственный VPN-сервис для своего браузера Edge, встроенного в операционную систему Windows. В настоящее время VPN доступна в предварительной версии через тестовый канал Canary для ограниченного числа участников тестовой программы Edge Insiders.

Microsoft Edge Secure Network — это облегченная VPN, не требующая стороннего программного обеспечения или расширений браузера. По замыслу компании, эта функция направлена ​​на то, чтобы предоставить пользователям Edge безопасное соединение при работе в общедоступных сетях, в которых часто отсутствует защита конфиденциальности. Использование Secure Network позволяет пользователю скрыть свой IP-адрес, зашифровать данные и направить трафик через безопасную сеть на базе Cloudflare.

В отличие от традиционных VPN-сервисов, которые позволяют выбирать серверы в определенных странах, Secure Network в Microsoft Edge автоматически выбирает серверы в регионе пользователя, что делает невозможным обход региональных ограничений с его помощью. Пока что Microsoft не уточнила, намерена ли она сделать Secure Network в браузере Edge платной функцией. В настоящее время Microsoft бесплатно предоставляет 1 ГБ для тестируемых.
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